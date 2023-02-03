Dilek Özdemir'den muhteşem tiyatral defile

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde Fethi Demirkol'un Organizyonunu üstlendiği Dilek Özdemir defilesi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl’ın yaptığı tiyatral defilenin teması’ Tasarımcının Eylemi’ konuluydu.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı moda tasarımcısı Dilek Özdemir markasının 10.yılında yaptığı bu muhteşem tiyatral defilede kadının cazibeli, cüretkar, şifacı, hırçın, sevecen, maskülen, duru ve daha sayılabilir sayısız özelliğini tek bir bedende toplayan ‘GÜZEL KADINLAR’dan ilham alarak oluşturduğu koleksiyon izleyenleri büyüledi.

Organizasyonu FD Magazinin yaptığı kusursuz gecenin sunucuları Sevtuğ Kasapbaşoğlu ve Ferit Evgi idi.

TAÇLI GÜZELLER TİYATRAL DEFİLEDE İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİLER.

Tiyatral defilede bir balo sahnesi canlandırıldı

Dönem müzikleri, dekor ve koreografisiyle birleşen güzel showu izleyenler büyük bir keyifle izlediler.

Defilede Yağmur Ayaz, Melike Yalnız, Melissa Aslan, Büşra Karakaş, Yanita Shmidt, Su Akkuyu,Tuğçe Tekin, Maylin Uyanık, Deniz Eser, Burcu Şeritoğlu, Leena Shindondola, Surayya Shamuratova , Ellena Plamenac, Elif Tokgöz, Lada Gaydari,Merve Karslı, Pelin Şen,Shiba Najafnejad ve Yasemin Turhan, taçlı güzellerin yanında Furkan Yıldırım, Furkan Turan, Akın Tekgöz ve Natig Khalafow gibi yakışıklı modeller Şinasi Günaydın’ın birbirinden şık smokinleriyle podyuma çıktı.

Gecede hem defileye çıkan hem de şarkı söyleyen Amerika’da yaşayan model/şarkıcı Maylin Uyanık izleyenlerden tam not aldı.

Defileye katkılarından dolayı birçok ünlü firmaya teşekkür plaketleri verildi. Defilenin saç va makyajları Altier Academy tarafından yapıldı.

Defilede yer alan başarılı model Su Akkuyu da bir şarkı ile gecede sahneye çıktı.

Gecenin sonunda gecenin sunucusu başarılı ve güzel şarkıcı Sevtuğ Kasapbaşoğlu’nun şarkılarıyla gece son buldu.