Dilara Kırmız Avrupalı modacıların da gözdesi

Podyumların tescilli güzeli ve yurt dışında Türkiye'yi temsilen katıldığı yarışmalarda başarılı olan Dilara Kırmıt, Avrupalı modacıların da gözdesi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Yurt dışında birçok ajanstan yerleşmesi ve çalışmalarını başka ülkede yürütmesi teklifleri alan güzel model Dilara Kırmıt, tekliflerin hepsini reddetti.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türk kadını ülkemizin adını Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi dünyaya duyuruyor. Voleybol takımımız yanında birçok dalda Türk kadını gücünü gösterirken bende kendi dalımda ülkemi temsil ediyorum. Ülkemi temsil etmek hakkıyla, benim en büyük gururum ve tatlı heyecanım” dedi.

Yurt dışında daha çok tanındığını da sözlerine ekleyen Kırmıt, "Cumhuriyet kızıyım güzel Türk kadınını tanıtıyorum. Yurt dışı işlerinde maddiyatı ikinci plana itiyorum. Ülkemiz dışında sadece kariyer odaklı varım" diye konuştu.