Dilara Kırmıt'tan kış ayında deniz keyfi

Podyumların tescilli güzeli Dilara Kırmıt, dünyanın star mankenleriyle bot göstereceği Milan Fashion Week öncesi Dubai tatiline çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Aralık ayında sosyal medyasında paylaştığı deniz kenarı ve bikinili resimleri dikkat çeken top model Dilara Kırmıt, iş arası Dubai paylaşımı da yaptı.

Aralık ayında deniz ve güneş keyfi yapan Dilara Kırmıt, kış ortasında bronzlaşmış teniyle dönünce Türkiye’ de yer alacağı organizasyonlar sonrası Milan Fashion Week için İtalya’ya gideceğini belirterek, çıkabilecek dedikodulara karşı da, “Kendim çalıştım, kendim kazandım, kendim yiyorum” notunu sosyal medya paylaşımlarına ekledi.