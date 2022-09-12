Dilara Kırmıt'tan itiraf: Bin kere aldatıldım!

Podyumların tescilli güzeli ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden podyumların kraliçesi Dilara Kırmıt, açıklamalarıyla şaşkınlık yarattı.İSTANBUL (İGFA) - Katıldığı bir televizyon programında aşk hayatıyla alakalı sorulan soruya bin kere aldatıldım diye yanıt verince sunucu şaşkınlığını gizleyemedi.

Dobra ve açık sözlü tavırlarıyla bilinen ve sevilen Dilara Kırmıt, "İlişkilerim çok sancılı geçiyor, ben aşka aşık bir kadınım" ifadesinde bulundu.

Gizemli erkeklerin daha çok dikkatini çektiğini ve ilişkide saygının çok önemli olduğunu dile getiren top model Dilara Kırmıt, bir adam tarafından 1000 den fazla aldatıldığıma eminim vurgusunu yaparken, “Ama sorun bende değildi özgüven eksikliği ve çok eşli olması tercihiydi belki de psikolojik bir travması vardı bilemezdim. Ben çok sabırlıyım sabrımın yettiği yere kadar direndim sabır ederken sevgiminde bittiğini anladığım zaman hayatımdan çıkardım saygı duymadığınız bir insana sevgi besleyemezsiniz. Bana benim kadınlığıma saygı duymayan bir adamı ben hayatımda asla istemem” dedi.

Özel hayatı ve aşk dünyasıyla ilgili ilk kez bu kadar net ve açık konuşan güzel model, aradığı aşkı da özetledi.