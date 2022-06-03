Dilara Kırmıt: Sonradan oyuncu olmadım

2021 yılı Miss And Mr FashionTv yarışmasında birinci olan podyumların kraliçesi Dilara Kırmıt, güzelliği ile podyum ve modellik dünyasından sonra sinema sektörünü de keşfetti.İSTANBUL (İGFA) - Haziran ayında Türkiye'yi World Next, Top Model yarışmasında temsil edecek olan güzel model, firmalar tarafından çalışmak için kapışılıyor.

İşine profesyonel kurallar dahilinde yaklaşan ve disiplinli çalışmasıyla takdir toplayan Dilara Kırmıt, mesleğine gösterdiği önemin semeresini de görüyor.

Fashion TV' nin yeni tekstil markası f active' in yüzü olan Dilara Kırmıt, ünlü moda kanalı fashiontv' nin yeni tekstil markası ürünleri için özel bir çekim taptı. Çekimlerini fotoğraf sanatçısı Uğur Malkoç' un yaptığı koleksiyon tüm dünyada satışa sunulacak.

Oyunculuk sektörüne de adım atan Dilara Kırmıt, M Yapım adına Murat Yontan ile iki film anlaşması imzalarken yarışma sonrası çekimlere “Buhran” isimli sinema filmi ile başlayacaklarını vurguladı.

Başarılı model Dilara Kırmıt, kendisinin modellikten oyunculuğa geçenlerden olmadığını belirterek, "Bursa’da yaşadığım dönemde tiyatro yaptım. Tiyatrodan sonra model oldum beni model oyuncu oluyor diye kimse düşünmesin oyunculuk performansımla sözleri boğazlarında tıkalı kalır” diyerek eleştirilere yanıt verdi.