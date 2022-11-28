Dilara Kırmıt Milan Fashion Week'e hazırlanıyor

Podyumda elde ettiği başarılarla aranan yüz ve mankenler arasına giren Miss World Next Top Model 2022 güzeli Dilara Kırmıt, hayali olan Milan Fashion Week’te mesleğinin en iyileriyle birlikte olmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Birçok ülkenin seçilen top modellerinin yer alacağı Milan Fashion Week’te tek Türk olarak podyumda tescilli güzelimiz Dilara Kırmıt boy gösterecek. 24 Şubat’ta gerçekleşecek olan Milan Fashion Week için çalışmalara ve hazırlıklara başladığını ifade eden Dilara Kırmıt, teklif için ilk aradığında yaşadığı en büyük mutluluğu hissettiğini dile getirdi.

"Hedefim, hedeflerime geldikçe yenilenecek tescilliğimin getirdiği top model unvanı bana çok şey kattı, ulusal bir model olarak podyumda yer almayı istiyorum şimdi o hayalim gerçekleşiyor" diyen Dilara Kırmıt, bu seviyeyi hak etmenin de kolay olmadığını söyledi.

Kırmıt, "Öncelikle tabi ki güzelliğin yanında olması gerekenler iyi bir askı olmak gerekiyor vücut ölçülerin, duruşun, vizyonun, misyonun bir kimliğin olması gerekiyor birbirine zincirleme giden bir meslek mankenlik ve modellik, her güzel kadının barınamadığı bir sektör elenen eminim çoktur ki buna çok şahitte oldum. Ahlaki kurallar dışında yaptığı eylemler ve özel hayat yaşantısı bunları törpüler kötü etkiler, kesinlikle bunlarla birlikte disiplin çok önemli biraz da matematik zekâ gerektiriyor. Şöhret olmak için değil de daha iyisi olmak isteme çabam ve başarılarım benim kapımı açtı, ben çok emek verdim hala veriyorum hala savaşıyorum büyük emek var hayatımda diyebilirim" diye konuştu.