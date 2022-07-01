Didimli İş İnsanı sponsor olduğu filmde oyuncu oldu

Ege Bölgesi ve Didim’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren ünlü iş insanı Necdet Özer, Gölge Dedektiflik isimli sinema filmi projesine hem sponsor olup, hem de oyuncu olarak yer aldı.AYDIN (İGFA) - Yapımcılığını Murat Akman’ın üstlendiği, Senaryosunu Yılmaz Aydın ve Taner Şahinin yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Yönetmen Senarist Yılmaz Aydın‘ın oturduğu ‘Gölge Dedektiflik’ isimli sinema filmi Aydın’ın Didim İlçesi’nde çekildi. Baş rollerini Ali Asker Elmas, Harun Uzun ve Taner Şahin paylaştığı filmin sponsoru da ünlü İş İnsanı Necdet Özer oldu.

DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEK

Sponsor olduğu filmde ilk kez oyunculuk deneyimini de tadan Necdet Özer, “İnşaat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Didim’in tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla sponsor oldum. İlk kez set ortamını gördüm ve küçük bir de rolüm oldu. İnanılmaz keyif aldım. Bundan sonra da dizi ve sinema sektörüne desteğimi esirgemeyeceğim. Bu sektörde yer alan tüm sinema emekçilerinin Ege Bölgesi’nde özellikle de Didim’de daha çok proje yapmaları için teşvik edeceğim” dedi.

Merakla beklenen Gölge Dedektiflik filmi Ekim ayında sinema severlerle buluşacak.