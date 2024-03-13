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Didem Aksu: "Kadın cinayetleri artık son bulsun"
Didem Aksu dünyanın sorunu haline gelen kadın cinayetlerine tepki gösterdi.İSTANBUL
MAGAZİN 13.03.2024, 16:03
Didem Aksu dünyanın sorunu haline gelen kadın cinayetlerine tepki gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Didem Aksu TV ve oyunculuk kariyerine 17 yaşında "Avrupa Yakası" isimli diziyle başlayan Aksu, Araf Zamanı, Canım Benim, Akasya Durağı ve Tövbeler Tövbesi gibi önemli yapımlarda yer alırken manken ve model olarak da boy gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde film galasında karşımıza çıkan güzel oyuncu Aksu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu haline gelen kadın şiddetine hayır dedi. Başarılı Oyuncu Didem Aksu kadın "Şiddetinin önüne geçilebilecek, kadın cinayetlerinin son bulduğu ve hanımefendilerin değerinin daha da anlaşılacağı günlerimiz olmasını diliyorum. Dünyayı kadın güzelleştiriyor dedi .
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