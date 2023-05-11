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Didem Aksu: Herkes dedikodumu yapsın
MAGAZİN 11.05.2023, 10:13
Sahnelerin başarılı sunucusu, podyumların güzel modeli ve usta oyuncu Didem Aksu, herkesi şaşırtan bir açıklama ile dillere düştü.İSTANBUL (İGFA) - Yaptığı her işte odak noktası olmayı başaran Didem Aksu, kişilerin aklında olmak ve önemsenmek bana keyif veriyor, eskiden kızardım şimdi çıkan dedikodularım beni mutlu ediyor ifadesinde bulundu.
Magazin dünyasında tecrübe sahibi oldukça bakışınızda değişiyor vurgusunu yapan Didem Aksu, “Yaptığımız işler insanların dikkatini çeken ve çekmek için yaptığımız işler, artık inandığım çok dedikodusu olan çok başarılıdır ve insanların odak noktasına yerleşmiştir, benim hakkımda herkes dilediğini söylemekte serbest” diye konuştu.
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