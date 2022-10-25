Didem Aksu 'aşkın kokusu'nu buldu!

Renkli dünyada adından başarılı işlere attığı imza ile bahsettiren Didem Aksu, ticarete atıldı.İSTANBUL (İGFA) - TV ve oyunculuk kariyerine 17 yaşında “Avrupa Yakası” isimli diziyle başlayan Didem Aksu, Araf Zamanı, Canım Benim, Akasya Durağı ve Tövbeler Tövbesi gibi önemli yapımlarda yer alırken manken ve model olarak da boy gösterdi.

Bahçeşehir Üniversitesi radyo televizyon bölümünden mezun olan Didem Aksu sunucu olarak da özel gecelerin aranan ismi olmayı başarırken birçok işi başarıyla yürüttü.

Magazin dünyasının en hamarat kızı Didem Aksu şimdide ticaret hayatına hızlı bir giriş yapıyor. Parfüm markasını üreterek ticaret dünyasında yola çıkan Didem Aksu, marka ismi olarak kedisi Linda’nın adını verdi.

By Linda Aksu Cosmetics markası için uzun zamandır çalıştığını sözlerine ekleyen Didem Aksu, işin eğitimini almak için 6 ay Fransa’da bulundu ve Fransa’da yüzlerce bitki ve özyağları karıştırıp deneme yaparak buralara kadar geldiğini, çok büyük parfümörlerden ve kreatörleden eğitim aldığını sözlerine ekledi.

Çıkardığı marka için iddialı konuşan Didem Aksu, "Aşkın kokusunu da buldum" diyerek, "Parfüm bizi tanımlayan en önemli aksesuarımızdır. Benim parfümlerim afrodizyak içerikli ve yüksek oranda özyağlardan oluşuyor. Bu kokuları; koklayan aşık olur diyebilirim” dedi.