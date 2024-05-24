DEÜ’de bahar şenliği coşkusu

Sevilen müzik grubu Gece Yolcuları, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Amfi Tiyatro’da üniversiteli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 5 bin kişi kapasiteli tiyatro tamamen dolarken, Gece Yolcuları geçmişten günümüze en sevilen parçalarını konsere katılım gösteren yaklaşık 8 bin DEÜ’lü eşliğinde söyledi. Yoğun bir ilgiyle karşılanan grup, DEÜ’lülere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bahar Şenliği’nde öğrenciler, konserler, etkinlikler ve yarışmalar ile final sınavları öncesinde moral depoladı. DEÜ’nün ‘Gençlik Haftası’ kapsamındaki etkinliklerin son gününde, Türkiye’nin en sevilen müzik gruplarından Gece Yolcuları, Tınaztepe Yerleşkesindeki DEÜ Amfi Tiyatro’da sahne aldı. 5 bin kişi kapasiteli tiyatro tamamen dolarken, Gece Yolcuları geçmişten günümüze en sevilen parçalarını konsere katılım gösteren yaklaşık 8 bin DEÜ’lü eşliğinde söyledi. Yoğun bir ilgiyle karşılanan ve üniversiteli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan grup üyeleri, DEÜ’lülere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Etkinlik öncesi tiyatro önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, konseri izleyebilmek için merdiven boşluklarını ve sahne önlerini de değerlendirdiler.

COŞKU TAVAN YAPTI

DEÜ Rektörlüğü tarafından; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü iş birliğinde gerçekleşen konserde Gece Yolcuları, en sevilen parçaları olan Neden, Unut Beni, Ölüm de Var, Seninle 1 Dakika, Affedecek misin?, Hüzün, Yaban Gülü gibi birçok parçayı DEÜ’lüler için seslendirdi. Kendi şarkılarının yanı sıra özel düzenlemelerle yorumladıkları nostaljik parçaları da seslendiren grup, öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.

Konserin sonunda öğrenciler tarafından uzun süre alkışlanan gruba, DEÜ SKS Daire Başkanı Nida Sevim ve DEÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Emre Bilgin Sarı tarafından çiçek takdim edildi. Gece Yolcuları grubu öncesinde, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinin kurduğu Çizgi grubu konseri gerçekleşirken, gün boyunca Amfi Tiyatro önünde öğrenci stant aktiviteleri, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle şenlik coşkusu tavan yaptı.