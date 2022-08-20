Denizlili genç müzisyenden unutulmaz piyano resitali

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Denizlili genç müzisyen Görkem Ağar’ın konserine ev sahipliği yaptı. Sanatseverler Denizlili genç müzisyenin unutulmaz müzik ziyafetine şahitlik etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, son dönemde yaptığı kendine has yorumları ve özgün besteleriyle dünya müzik camiasında gelecekte adından çokça söz ettirecek isim olarak anılan Denizlili genç müzisyen Görkem Ağar’ı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenen piyano resitaline sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Piyano resitalinde genç müzisyen Görkem Ağar, solo piyano bestelerinin yanı sıra, Türk Halk Müziği’nden Amerikan Cazına uzanan geniş bir yelpazede düzenlemelerini hemşehrileriyle paylaştı. Sanatseverler unutulmaz bir müzik ziyafetine şahitlik ederken, konser sonunda genç müzisyen uzun süre ayakta alkışlandı.

Başkan Zolan’dan tebrik

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, resitale katılan sanatseverlere teşekkür etti. Genç müzisyen Ağar’ın ailesini sahneye davet ederek, böylesine yetenekli bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür eden Başkan Zolan, “Görkem’i tebrik ediyorum. Almış olduğunuz eğitim yetenekle birleşmiş. Çok güzel bir akşam oldu. Allah yolunu açık etsin, hep başarılı ol inşallah” diye konuştu. Başkan Zolan daha sonra günün anısına genç müzisyen Ağar’a Denizli horoz figürlü plaket verdi.