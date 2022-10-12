Denizli gençler muhteşem konserlerle coştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli, kentte yaşayan gençlerin oluşturduğu müzik gruplarının katılımıyla müzik buluşması gerçekleştirdi. 13 ayrı grubun sahne aldığı konserlere katılarak buluşmalarda gençler, şarkılarla coştu.DENİZLİ (İGFA) - Hayata geçtiği günden bu yana Denizli'de gençleri sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli, Denizli’de yaşayan gençlerin oluşturduğu müzik gruplarının katılımıyla Müzik Buluşması düzenledi. 4 gün boyunca süren Müzik Buluşması’na 13 ayrı grup sahne alırken, Kınıklı Mahallesi’nde yer alan Amfi Park’ta gerçekleştirilen konserlere gençler yoğun ilgi gösterdi. Gösterdikleri performanslarla konsere gelenlere unutamayacakları günler yaşatan gençler hem söyledi, hem eğlendi. Gösterdikleri performanslarla profesyonel müzik gruplarına taş çıkaran gençler konsere katılanlardan büyük alkış aldı.

Genç Denizli Müzik Buluşması’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a gençler yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunurken Başkan Zolan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Burada gençlere seslenen Başkan Osman Zolan, Genç Dostu Şehir ödüllü Denizli’de gençler için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan, “İnşallah sizinle bir ve beraber olacağız. Sizlerin talebi ve arzusunu şehrimizde daha iyi eğitim almasını, şehrimizin genç şehir unvanına layık çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. İnşallah konserlerimiz devam edecek” dedi. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi hakkında da gençlere bilgi veren Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Gençlik meclisimiz var. Oraya sorunlarınızı aktardığınızda, sizin sorunlarınızı çözmek ve güzel bir şehirde yaşamak için el birliği ile gayret edeceğiz. Keyfiniz bol yolunuz açık olsun. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.