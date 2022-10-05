Denizli'de 90'lar konseri nefes kesti

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 90’lı yıllara damga vuran efsane şarkıların seslendirildiği özel bir konser düzenledi. Nostalji dolu anların yaşandığı konserde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 90’lı yılların en güzel şarkılarını Denizlililer için söyledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk halkının gönlünde taht kuran 90’lı yıllara damga vuran efsane şarkıların seslendirildiği özel bir konser düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen anma gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne aldığı 90’lar konserinde Hakan Eyiden ve solist Aydanur Demir 90’ların en sevilen eserlerini seslendirdi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni dolduran Denizlililer şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nda bulunan 30 müzisyenin çaldığı 90’lara damgasını vuran birbirinden güzel eserle nostalji dolu anlar yaşadı.