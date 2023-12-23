DEMON 500 bin gişe yapar

EMA Pictures yapım imzasıyla 5 Ocak tarihinde vizyona girecek olan ve senaryosu, yönetmenliği korku filmlerinin usta ismi Mustafa Miraç Kaya tarafından üstlenilen Demon Azab-ül Kem, vizyon için geri sayıma başladı.İSTANBUL (İGFA) - Senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla yeni yılın ilk korku filminde çıta yüksek tutuluyor. Demon Azab-ül Kem, isimli korku filminin usta oyuncusu Serdal Yazıcı, iddialı açıklamalarda bulunurken ucuz korku filmi yapan yapımcılara da gönderme yapmayı ihmal etmedi. Türkiye'nin ilk psikolojik- Korku tiyatrosunu sahneye koyma başarısını gösteren Serdal Yazıcı, yer aldığı Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve birçok dizi film ayrıca sinemada canlandırdığı farklı karakterlerle de ilgi odağı olmayı başardı.

Tecrübeli oyuncu Erdal Yazıcı “EMA Pictures yapım önderliğinde ve senarist ayrıca yönetmenimiz Mustafa Miraç Kaya titiz çalışmalarıyla son dönemin en bütçeli ve iddialı yapımını tamamladık, içinde yer almaktan mutlu olduğum bir işti. Korku filmlerine bakış açısını değiştirecek bir yapım oldu, korku filmi yüksek bütçeli olmazsa komedi filmine dönüyor ve korkutmaktan çok kendine güldürüyor. Türk sinemasını sevenlere ucuz bütçeli korku çekmeyin demekten başka çarem yok örnek istiyorsanız 5 ocakta Demon Azab-ül Kem izleyin” dedi. Demon Azab-ül Kem isimli korku filminin gişede 500 bin kişilik izlenmeye ulaşacağını dile getiren Serdal Yazıcı, üstü şaşırtmaz ama altı beni hem şaşırtır hem üzer vurgusunu da yaptı.