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Demirci, Deniz Seki ve Kutsi ile coşacak

MAGAZİN 29.08.2022, 08:00
Demirci, Deniz Seki ve Kutsi ile coşacak

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kurtuluş Günü Konserleri, 29 Ağustos Pazartesi günü, Demirci ilçesinde Deniz Seki ve Kutsi konseriyle başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda, saat 21.00’de gerçekleştirilecek konsere Demircili vatandaşların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü Konseri, 29 Ağustos Pazartesi günü, Deniz Seki ve Kutsi’nin Demirci konseriyle başlayacak. Demirci 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek konser, saat 21.00’de başlayacak. Demircili vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen konserde, kurtuluş coşkusu yaşanacak. Düzenlenecek konsere tüm Demircilileri davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Demirci’miz, 30 Ağustos’ta düşman işgalinden kurtulan, Demirci Akıncıları ve İbrahim Ethem Bey gibi önemli kahramanların diyarı bir ilçemiz. Kurtuluş coşkumuzu katlamak amacıyla Kutsi ve Deniz Seki konseriyle vatandaşlarımızla buluşacağız. Konser etkinliğimize tüm Demircili hemşehrilerimizi davet ediyor, Demirci’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını kutluyorum” dedi.

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