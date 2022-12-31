Demir Lady Gülben!

Kariyerinde altın çağını yaşayan Gülben Ergen, Antalya ‘da özel bir gecede yılın son konserinde sahne aldı.ANTALYA (İGFA) - Erken yılbaşını kutlayan gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle ‘Demir Lady” ve “Gladyatör” benzetildi.

Hayatta ve kariyerinde demir Lady gibi her zaman dik duruşuyla da gelen bu lakabı kabul eden Gülben Ergen, gecede birbirinden hit şarkılarını seslendirdi.

