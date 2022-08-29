Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz akşam Six Senses Hotel’de organizasyonunu Jovie Events ‘in yaptığı düğün töreniyle dünyevine girdi.İSTANBUL (İGFA) - Nikahta Demet Özdemir’in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film’in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç’un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Demet Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker’in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra’da n sipariş ederek kendisine özel tasarlattı. Oğuzhan Koç ise Papillone’a tasarlattığı smokini giydi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un stil danışmanlığını Rutkay Öziş üstlendiği düğünde Tarik Sezer Orkestrası, Berkay ve Ozan Doğulu sahne aldı.

Sanat, cemiyet ve iş dünyasının birbirinden ünlü konuklarının katıldığı düğün sosyal medyada gündeminde uzun süre gündemde kaldı.