Demet Akalın ters köşe yaptı

Her yıl eğlenceli şarkılarıyla yaza damgasını vuran Demet Akalın bu sene konser çalışmalarına ağırlık vermeyi tercih edip stüdyoya girmemişti. Akalın bu kez yazın değil sonbaharın ilk hitini yaptı. “Bana Yolla” şarkısı 15 Eylül’de dinleyiciyle buluşuyor…İSTANBUL (İGFA) - “Demet Akalın şarkı çıkarmadan yaz başlamaz” dense de sayısız hit şarkının sahibi Akalın bu yıl geleneği bozmuştu. Yoğun konser çalışmaları nedeniyle bir yaz şarkısı yayınlamayan Akalın bu kez ters köşe yaptı ve “Yazı ben kapatıyorum” dedi. Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni şarkısı “Bana Yolla”yı 15 Eylül’de tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşturuyor.

Sözü ve müziği Cansu Kurtçu ve Murat Yaprak’a ait olan “Bana Yolla”nın klibi de hazır. Şarkıyla ilgili tüm hazırlıklarını tamamlayan Demet Akalın klip çekiminin ardından sezonun yorgunluğunu atmak için Miami’ye gitti. Buradaki tatili bitince New York’a geçecek olan Demet Akalın yeni sezona bomba gibi girecek.