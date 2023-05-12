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Demet Akalın 'rekor' kırdı!
MAGAZİN 12.05.2023, 09:45
25 binden fazla Mersinli’ye Mersin Meydanı'nda önceki akşam konser veren Demet Akalın söylediği şarkılarla sevenlerini coştururken, bol bol selfie çekti.MERSİN (İGFA) - Demet Akalın eşi Okan Kurt’un memleketi Mersin’de Mersin Meydanı’nda konser verdi.
Konser öncesi tüm ekibiyle Mersin ‘i gezdi ve yöresel yemekleri tattı.
Hayranlarının alkışları ve tezahüratları arasında sahneye çıkan Demet Akalın dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi.
Söylediği şarkılarla sevenlerini coştururken, bol bol selfie çektiren Demet Akalın sosyal medya hesabından Mersin konserinden görüntüler paylaşırken, birçok sanatçının sahne aldığı festivalde en kalabalık konserin kendisinin olduğunu “Adımız Rekor” notuyla paylaştı.
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