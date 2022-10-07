Demet Akalın reklamların da kraliçesi oldu

Yayınladığı şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yere sahip Türk Pop Müziği'nin Kraliçesi Demet Akalın 2017 yılı için marka yüzünü olarak anlaştığı Çetmen için arka arkaya 3’ncü defa kamera karşısına geçti.İSTANBUL (İGFA) - Demet Akalın şarkıları kadar reklam filmiyle de kraliçe olduğunu gösterdi.

Demet Akalın, önceki gün reklam filmi çekimlerini Metin Arolat yönetmenliğinde yapıldı. 60 yılı geride bırakan Çetmen’in reklam filmi için kamera karşısına geçen ve markanın ilk reklam filminde söylediği şarkısı Koltuk’u yeniden yorumlayan Demet Akalın, “Yeni Çetmen, Yeni hayat” sloganıyla tüketiciye sesleniyor.

Keyifli geçen çekim sonrası sosyal medya hesabından Metin Arolat ile bir karesini paylaşan Demet Akalın ‘Çetmen ile 3 sezon için tekrar anlaşma imzaladıklarını da duyurdu.