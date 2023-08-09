Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde 2'ncisi düzenlenen kültür ve turizm projesi ‘Dünya Düzce Günleri’ son gününde pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın’ı ağırladı.DÜZCE (İGFA) - Pop müziğinin ünlü isimlerinden Demet Akalın Düzce'de hayranlarını coşturdu.

Dünya Düzce Günleri etkinliklerinin finalinde Akalın coşkusu yaşandı. Demet Akalın, söylediği parçalar ve sergilediği sahne performansıyla binlerce Düzceliye unutulmaz bir gece yaşattı.

Her yıl Ağustos ayının ilk gününden itibaren 8 gün boyunca konserler ve çeşitli etkinliklerle Dünya Düzce Günleri kutlamalarını sürdüreceklerinin belirten Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, eşi Onur Özlü ile birlikte sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti.

Pop müzik sanatçısı Demet Akalın, daha sonra sahne performansını sürdürerek Düzcelileri coşturmaya devam etti.