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Dedublüman Bursalıları Mest etti

MAGAZİN 06.09.2023, 17:42
Dedublüman Bursalıları Mest etti

Alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Dedublüman, Kültür Park AçıkHava Tiyatrosu'nda sevenlerini performansıyla büyüledi.Ersel NALBANT- Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - “Gamzedeyim Deva Bulmam”, “Çözemezsin” “Depresyondayım” şarkılarıyla tanınanalternatif rock grubu Dedublüman, Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalısevenleriyle bir araya geldi.

Birbirinden güzel şarkılarını Bursalı hayranlarıiçin seslendiren grup, muhteşem performansıyla kendine hayran bıraktı.

‘Belki’şarkısını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle koro halinde seslendirenDedublüman, sevenleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Kültür Park Açık HavaTiyatrosu’nu hınca hınç dolduran Dedublüman hayranları, konser boyunca keyiflianlar yaşadı.

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