Cüneyt İlhan'dan yeni albüm açıklaması

Kendine has müziği ve yorumuyla müzikseverlere hitap eden Cüneyt İlhan’ın yeni albümü Bozuk Plak 2024’ün ilk günlerinde tüm müzik platformlarında yerini aldı. Ayrıca eş zamanlı olarak albümün ilk klibi Bozuk Plak da sanatçının kendi YouTube kanalında yayınlandı.İSTANBUL (İGFA) - Bozuk Plak 11 güzel şarkıdan oluşuyor. Tüm şarkıların bestelerini her zaman olduğu gibi Cüneyt İlhan üstlendi. Albümdeki şarkıların düzenlemelerini ise tecrübeli sanatçı ve gitarist Burak Canözer yaptı.

Cüneyt İlhan yeni albümüyle ilgili şunları söyledi: “Her yeni albümde müzik ve yorum kalitesi olarak daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Bu albümdeki tüm şarkıları kendim yüzlerce defa sıkılmadan dinledim. Şu ana kadar kalite olarak en iyi albümüm oldu diyebilirim. Dinleyicilerimin de şarkıları severek dinleyeceklerine gönülden inanıyorum.” Yeni albüm linklerini Cüneyt İlhan’ın resmi web sayfası cuneytilhan.net ve Instagram hesabı @cuneytilhanmusic te bulabilirsiniz.