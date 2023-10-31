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Cumhuriyetin 100 yılı için Mithat Güven'den anlamlı Marş!
MAGAZİN 31.10.2023, 23:24
Son dönemde ülkemizde marş denildiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden olan Mithat Güven 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma haftası için Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK marşını besteledi ve okudu.İSTANBUL (İGFA) - Bestelemiş olduğu marşlarla radyolarda ve televizyonlarda büyük ivme kaydeden Mithat Güven , yeni çalışmasını da müzikseverlere, radyo ve televizyonlara emanet etti.
Mithat Güven 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Marşı ' NetD müzik youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında.
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