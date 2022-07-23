Son Dakika

Coşkun Sabah Mahmutköy’de hayranlarını coşturdu

MAGAZİN 23.07.2022, 16:54
Coşkun Sabah Mahmutköy’de hayranlarını coşturdu

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Mahmutköy’de ücretsiz konser verirken, vatandaşları şarkılarıyla coşturdu.

ERDOĞAN DEMİR- VOLKAN GAZETESİ

EDİRNE (İGFA) - Ünlü fantezi müzik sanatçısı Coşkun Sabah, Mahmutköy’ de sevenleri ile buluştu.

Coşkun Sabah, Mahmutköy Meydanı’nda bir konser verdi. Coşkun Sabah arkadaşı olan ve Mahmutköy’ de evi bulunan Cemalettin Tekinkaya ile bir görüntülü telefon konuşması yaparken görüntüde köyü çok beğendiği ve ben sizin köye konsere gelmek istiyorum demesi üzerine bu konserin gerçekleştiği ve konser için herhangi bir bedel almadığı da öğrenildi.

Konserde Mahmutköy Meydanını dolduran yaklaşık 2.500 Coşkun Sabah hayranı Sabah’ın müzikleri ile yaklaşık 1 saat süren konserde büyük bir coşku yaşadı.

Coşkun Sabah’da Mahmutköy’ü çok beğendiğini hatta hayran kaldığını da dile getirdi.

Yorumlar (0)
29
açık
Namaz Vakti 23 Temmuz 2022
İmsak 03:55
Güneş 05:44
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:37
Yatsı 22:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Sivasspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
19. Ümraniye 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Fulham 0 0
10. Leeds United 0 0
11. Leicester City 0 0
12. Liverpool 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Southampton 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton Wanderers 0 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0