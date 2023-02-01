Çocuklar Duyması'nın 'Mary'si Demet Tuncer ile ABD'de keyifli söyleşi

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Mary' karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Demet Tuncer, bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde yer alan Portland şehrinde yaşıyor. abdpost.com editörü Özlem Özgüt Yörekli, kendisiyle hayatı, Amerika serüveni ve gelecek projeleri hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Demet Tuncer, çok yönlü bir insan.

Yelpazesi o kadar geniş ki; oyunculuk, solistlik, sunuculuk, hikaye anlatıcılığı, yaşam koçluğu, YouTuber'lık...

Yetenekleri say say bitmiyor. Bir de üstüne annelik ve ev kadınlığı eklenince insanlara aktarabileceği müthiş bir donanımla çıkıyor karşımıza.

O, ABD'ye gelmeyi henüz 7 yaşında bir çocukken kafasına koyduğunu anlattı. Lise 1 öğrencisi iken Ankara tarafından 'United World Colleges' Dünya Kolejler Birliği'nde ülkemizi temsil etmek üzere birinci seçilerek Amerika'ya gönderildi. Amerika ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak bursuyla liseyi ABD'de tamamlayan Tuncer, küçük yaşından beri hayalini kurduğu Amerika'ya ilk adımı bu şekilde atmış oldu.

Lise eğitimini tamamlayan Tuncer, lisans eğitimine de ABD'de devam etme kararı aldı. Babasını kırmamak için siyasal bilgiler ve tabii kendi hayali olan müzikal tiyatro olmak üzere iki ana dal birden okudu. Küçücük yaşından beri durmadan şarkı söyleyen, dans eden ve taklitler yapan Tuncer'in yeteneğini ve coşkusunu Amerikalı hocaları da farketti ve destekledi. Onlarca müzikalde sahne aldı.

Her zaman bir diplomat olmasını arzu eden babasını kırmayıp siyasal bilgiler okuyan Tuncer, içinde ağır basan müzikal tiyatro aşkını özel hayatında öyle bir harmaladı ki... Bildiğimiz açıdan diplomat olmasa da o, ABD başta olmak üzere pek çok ülkede Türkiye'yi tanıtan bir kültür elçisi olmayı başardı.

Davos Dünya Ekonomik Forumu'nu 2008 yılında sunan Tuncer; sahnede oyunculuk, dans, müzik ve stand-up'ı birleştirince başta Davos CEO'ları olmak üzere tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Gazeteler, manşetlerine bu haberi taşıdı.

Üniversite eğitiminden sonra Türkiye'ye öğrendiklerini aktarmak için dönen Tuncer, ilk olarak İstanbul Gelişim Orkestrası'nın solistliğini yaptı. Atilla Özdemiroğlu, Garo Mafyan ve Uğur Başar ile çalışma şansı yakaladı. Garo Mafyan'ın desteğiyle kendi orkestrasını kurdu.

Bu arada da hepimizin Tuncer'i daha yakından tanımasını sağlayan "Çocuklar Duymasın" dizisinde rol alarak ününe ün kattı.

Tuncer oyunculuk, konserler, sunuculuk, seslendirme ve program davetlerinin aşırı yoğun sürdüğü ve oldukça popüler olduğu bir süreçte eşinin işi nedeniyle ABD'ye yerleşmek zorunda kaldı. Oregon, Portlan'da merkezi bulunan İntel firmasında çalışan eşinin kariyeri için Tuncer biraz fedakarlık yaptı.

İlk iki sene ABD'de kendisini derin bir hiçlik duygusu içinde bulduğunu ama pozitif kişiliği sayesinde kendisine yeniden bir rota çizmeyi başardığını anlattı. Sadece anne ve ev hanımı olmanın kendisine yetmediğini bu nedenle hep üretkenliği seçtiğini söyledi.

ABD'de bulunan bir Balkan grubuyla dünya müzikleri yapıp konserler veren Tuncer, ayrıca oyunculuk yeteneğiyle yaşadığı tecrübeleri anlatarak Türkiye'deki firmaların personellerine kişisel gelişim konuşmaları yapıyor.

Tabii ki YouTube kanalından da insanlara doğru İngilizce dersleri vermeye devam ediyor. Türk insanının İngilizce öğrenmesine önderlik etmeyi kendisine bir misyon edinen Tuncer, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da teklif aldı.

İşte Demet Tuncer ile yaptığımız keyifli söyleşi...

https://youtu.be/laJPTPK0XnU