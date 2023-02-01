Son Dakika

Çocuklar Duyması'nın 'Mary'si Demet Tuncer ile ABD'de keyifli söyleşi

MAGAZİN 01.02.2023, 10:32
Çocuklar Duyması'nın 'Mary'si Demet Tuncer ile ABD'de keyifli söyleşi

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Mary' karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Demet Tuncer, bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde yer alan Portland şehrinde yaşıyor. abdpost.com editörü Özlem Özgüt Yörekli, kendisiyle hayatı, Amerika serüveni ve gelecek projeleri hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Demet Tuncer, çok yönlü bir insan.

Yelpazesi o kadar geniş ki; oyunculuk, solistlik, sunuculuk, hikaye anlatıcılığı, yaşam koçluğu, YouTuber'lık...

Yetenekleri say say bitmiyor. Bir de üstüne annelik ve ev kadınlığı eklenince insanlara aktarabileceği müthiş bir donanımla çıkıyor karşımıza.

O, ABD'ye gelmeyi henüz 7 yaşında bir çocukken kafasına koyduğunu anlattı. Lise 1 öğrencisi iken Ankara tarafından 'United World Colleges' Dünya Kolejler Birliği'nde ülkemizi temsil etmek üzere birinci seçilerek Amerika'ya gönderildi. Amerika ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak bursuyla liseyi ABD'de tamamlayan Tuncer, küçük yaşından beri hayalini kurduğu Amerika'ya ilk adımı bu şekilde atmış oldu.

Lise eğitimini tamamlayan Tuncer, lisans eğitimine de ABD'de devam etme kararı aldı. Babasını kırmamak için siyasal bilgiler ve tabii kendi hayali olan müzikal tiyatro olmak üzere iki ana dal birden okudu. Küçücük yaşından beri durmadan şarkı söyleyen, dans eden ve taklitler yapan Tuncer'in yeteneğini ve coşkusunu Amerikalı hocaları da farketti ve destekledi. Onlarca müzikalde sahne aldı.

Her zaman bir diplomat olmasını arzu eden babasını kırmayıp siyasal bilgiler okuyan Tuncer, içinde ağır basan müzikal tiyatro aşkını özel hayatında öyle bir harmaladı ki... Bildiğimiz açıdan diplomat olmasa da o, ABD başta olmak üzere pek çok ülkede Türkiye'yi tanıtan bir kültür elçisi olmayı başardı.

Davos Dünya Ekonomik Forumu'nu 2008 yılında sunan Tuncer; sahnede oyunculuk, dans, müzik ve stand-up'ı birleştirince başta Davos CEO'ları olmak üzere tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Gazeteler, manşetlerine bu haberi taşıdı.

Üniversite eğitiminden sonra Türkiye'ye öğrendiklerini aktarmak için dönen Tuncer, ilk olarak İstanbul Gelişim Orkestrası'nın solistliğini yaptı. Atilla Özdemiroğlu, Garo Mafyan ve Uğur Başar ile çalışma şansı yakaladı. Garo Mafyan'ın desteğiyle kendi orkestrasını kurdu.

Bu arada da hepimizin Tuncer'i daha yakından tanımasını sağlayan "Çocuklar Duymasın" dizisinde rol alarak ününe ün kattı.

Tuncer oyunculuk, konserler, sunuculuk, seslendirme ve program davetlerinin aşırı yoğun sürdüğü ve oldukça popüler olduğu bir süreçte eşinin işi nedeniyle ABD'ye yerleşmek zorunda kaldı. Oregon, Portlan'da merkezi bulunan İntel firmasında çalışan eşinin kariyeri için Tuncer biraz fedakarlık yaptı.

İlk iki sene ABD'de kendisini derin bir hiçlik duygusu içinde bulduğunu ama pozitif kişiliği sayesinde kendisine yeniden bir rota çizmeyi başardığını anlattı. Sadece anne ve ev hanımı olmanın kendisine yetmediğini bu nedenle hep üretkenliği seçtiğini söyledi.

ABD'de bulunan bir Balkan grubuyla dünya müzikleri yapıp konserler veren Tuncer, ayrıca oyunculuk yeteneğiyle yaşadığı tecrübeleri anlatarak Türkiye'deki firmaların personellerine kişisel gelişim konuşmaları yapıyor.

Tabii ki YouTube kanalından da insanlara doğru İngilizce dersleri vermeye devam ediyor. Türk insanının İngilizce öğrenmesine önderlik etmeyi kendisine bir misyon edinen Tuncer, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da teklif aldı.

İşte Demet Tuncer ile yaptığımız keyifli söyleşi...

https://youtu.be/laJPTPK0XnU

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 21 25
10. Karagümrük 20 23
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Sivasspor 21 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Giresunspor 20 21
16. Hatayspor 19 20
17. Kasımpaşa 20 19
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6