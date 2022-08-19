'Çingene Çadırı'nda konuşulamayanlar dışa vuruluyor

Son dönemde Youtube yayınları dikkat çekerek ilgi odağı olurken, Film Genetik'in yapımcılığını üstlendiği başarılı sunucular Sedef Yağcı ve Alev Lina Aras’ın birlikte ekranda olduğu “Çingene Çadırı” isimli program farklılığını ortaya koyuyor.İSTANBUL (İGFA) - Program öncesi aralarındaki iletişimi güçlendirmek için bir arada uzun zaman geçirdiklerini ifade eden başarılı sunucular Sedef Yağcı ve Alev Lina Aras, programın başarısında geçirdikleri zamanın etki edeceğini dile getirdiler.

“Çingene Çadırı” isimli programın ilk beş bölümüne merkezi Fransa’da olan ve ülkemizde de çok sayıda üyesi olan GLEEEDEN isimli buluşma uygulaması sponsorluk yaptı.

İnsanların konuşmaktan çekindiği her şeyi özgürce konuşup bir anlamda rahatlayacakları bir platform olarak da tanıtılan Sedef Yağcı ve Alev Lina Aras sunumuyla “Çingene Çadırı” isimli program kadın, erkek eşitliğinin de gözler önüne sunulduğu beklide tek mecra olarak dikkat çekiyor.

İlk beş programın başlıklarını; aldatmak, kaçamak, aldatan kadınlar, flört evrimleri, libido, çok aşklılık olarak belirleyen güzel sunucular Sedef Yağcı ve Alev Lina Aras, “Programda işlemeyi istediğimiz konular sponsorumuzla uyumlu ve gündemde olup konuşulamayanlar, bizde içimizdeki gizlerin dışa vurumu bir programla olmak istiyoruz” dediler.