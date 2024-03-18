Cine5 TV’ye bomba transfer; İlknur Özkuş
Ünlü sunucu İlknur Özkuş Cine5Tv’ye transfer oldu.İSTANBUL
Ünlü sunucu İlknur Özkuş Cine5Tv’ye transfer oldu.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemin en popüler televizyon kanalları arasına giren Cine5Tv kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kanal son olarak genç ve başarılı sunucu İlknur Özkuş’ı bünyesine..Ünlü sunucu İlknur Özkuş Cine5Tv’ye transfer oldu. Son dönemin en popüler televizyon kanalları arasına giren Cine5Tv kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kanal son olarak genç ve başarılı sunucu İlknur Özkuş’ı bünyesine kattı.
Cine5Tv ailesine katılan Özkuş yaptığı açıklama ile Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Demirkol’a teşekkür etti. Özkuş ” Böylesi güçlü ve köklü bir kuruma katıldığım için çok mutluyum. Cine5Tv’de başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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|33
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|32
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|27
|31
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|1. Arsenal
|28
|64
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|28
|64
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|28
|63
|4. Aston Villa
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|56
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|44
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|42
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|28
|41
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|28
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|28
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|28
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|29
|26
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|25
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|22
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|14
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|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
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|29
|56
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|46
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|27
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