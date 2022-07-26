Cihangir Arslan Bodrum’da hayranlarını coşturdu

Derinden isimli single çalışmasıyla büyüleyen Bursalı sanatçı Cihangir Arslan, Bodrum Gümbet Sebastian Clup’ta Dadavelet lakaplı ünlü radyocu İrfan Aslanhan ile aynı sahneyi paylaştı.

MUĞLA (İGFA) - Derinden isimli single çalışmasıyla büyüleyen Bursalı sanatçı Cihangir Arslan, Bodrum Gümbet Sebastian Clup’ta Dadavelet lakaplı ünlü radyocu İrfan Aslanhan ile birlikte sahne aldı.

Derinden isimli şarkısını seslendiren Bursalı sanatçı Cihangir Arslan, Derinden şarkısını ilk kez Bodrumlularla paylaştı.

Kendisini sahnede ilk defa dinleyen hayranlarına seslenen Cihangir Arslan; “Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Yeni parçamı ilk kez sizlerle eşlik etmekten dolayı çok büyük gurur içerisindeyim” dedi.

Sahneden ayrılan sanatçı daha sonrasında sevenleri ile fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

https://youtu.be/TMu0m8EFx3g