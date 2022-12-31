Çifte mutluluk 'Simge'si

Aralık ayında doğan Simge Fıstıkoğlu, Rahmi Koç Bilim Madalyası’nı sunduğu geceyle 2022’ye veda edip, 2023’e ve yeni yaşına ”merhaba” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Ekranların başarılı sunucusu Simge Fıstıkoğlu, 2022 yılını kutlamalarla noktaladı. 12 Aralık’ta doğan Simge Fısıtkoğlu, yeni yaşını eşi Emir Tavukçuoğlu baş başa yediği romantik yemekle kutladı. Fıstıkoğlu doğum günü sonrasın da ise Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen Rahmi Koç Bilim Madalyası törenini sunarak 2022’nin kendi adına son sunumunu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Bilge Yıldız’a ödülünü Rahmi Koç’un takdim ettiği gecede giydiği kıyafetiyle göz kamaştıran Simge Fıstıkoğlu, 2022 yılını iki güzel olayla noktalamış oldu. 2023 yılının tüm insanlık ve ülkemiz adına çok güzel gelmesini dileyen Fıstıkoğlu, “Aralık ayında hem doğum günüm, hem de yeni yılın son ayı olması sebebiyle karmaşık duygular içinde oluyorum. Yeni bir yaş, giden yıllar ve yeni bir yıl derken, 2023’ün eski yıllardan daha güzel geçmesi en büyük dileğim” dedi.