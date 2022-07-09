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Cherie'de ‘Ege’ gecesi
MAGAZİN 09.07.2022, 16:15
Ünlü şarkıcı Ege, Cherie’de bayramın ilk günü konser verecek.
İZMİR (İGFA) - Son dönemde yazdığı kitaplar ile adından söz ettiren Ege, yeni yayınladığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ şarkısı ile Çeşme'nin en prestijli mekanlarından Cherie'de bayramın ilk günü sahne alacak.
Yıllar sonra Çeşme'de sahne alacak olan Ege, Fransız Akdeniz Mutfağı ile ünlü Cherie için "Muhteşem yemeklerini daha önce de tatmıştım ama bu defa konserin sonunu bekleyeceğim" diye konuştu.
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