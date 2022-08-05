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Ceza’nın Gebze konserinde bir anda tartışma ve kavga çıktı.
Ceza’nın Kocaeli ilçesi Gebze’de yer alan Mevlana Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen konserine yoğun bir katılım ve ilgi vardı.
MAGAZİN 05.08.2022, 19:03
.Konser devam ederken alkollü oldukları öğrenilen kişiler arasında bir anda tartışma meydana geldi.
Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada sahnede yer alan Ceza da, kavga eden kişilerden sakinleşmelerini talep etti.Bir Ceza fanı ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.Ünlü rapçilerden
Ceza’nın yanına kadar giden bir fanı, sahne korumaları tarafından sahneden indirildi.
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