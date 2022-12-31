Çeyiz hazır sıra damatta!

Nilay Dorsa, çeyizini Bursa’da Yetişenler Alışveriş Merkezleri’nden tamamladı. Hayatında biri olmayan ünlü model, 2023’ten artık gelinlik giymeyi diledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da büyük bir kampanyaya imza atan Yetişenler Alışveriş Merkezleri’nin konuğu olan ünlü manken ve şarkıcı Nilay Dorsa, 9 ay ertelemeli 29 ay taksit imkanından faydalanarak evindeki eksik eşyaları tamamladı. Çeyizini Bursa’da bir çok noktada hizmet veren Yetişenler Alışveriş Merkezleri’nin Demirtaş şubesinden tamamlayan Dorsa, küçük ev aletlerinden mobilyaya bir çok eşya satın aldı.

Evlenmek için tüm hazırlıklarını tamamladığını ancak beyaz atlı prensini hala bulamadığını söyleyen Dorsa, mağaza yetkililerinin ‘Düğün ne zaman?’ sorusuna; “2023’ten ilk dileğim yalnızlığımın son bulması. Ne yazık ki beni nikah masasına oturmaya ikna edecek birini bulamadım” diye cevap verdi. Yetişenler AVM’nin kampanyasını kaçırmamak için Bursa’ya geldiğini belirten Dorsa, “Bugün bu ekonomik şartlarda bütün alışverişimi 9 ay hiç ödeme yapmadan üstelik te 29 ay taksitle yaptım. Bütün eksikleri bu şartlarda tamamlayabildiğime hala inanamayorum” şeklinde konuştu.