Çeşme Zeynep Bastık'ı çok sevdi

Yazın büyük bölümünü Urla’daki çiftlik evinde geçiren Zeynep Bastık, akşam bir kez daha Çeşme'de sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Zeynep Bastık dün akşam bir kez daha Çeşme Mano Del Sol Beach‘te sahneye çıktı.

Hayranlarının Bastık’ın tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde adeta müzikal bir şölen yaşandı.

Zeynep Bastık’ın yaz konserleri hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.