Son Dakika
Çeşme Zeynep Bastık'ı çok sevdi
MAGAZİN 13.08.2023, 13:35
Yazın büyük bölümünü Urla’daki çiftlik evinde geçiren Zeynep Bastık, akşam bir kez daha Çeşme'de sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Zeynep Bastık dün akşam bir kez daha Çeşme Mano Del Sol Beach‘te sahneye çıktı.
Hayranlarının Bastık’ın tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde adeta müzikal bir şölen yaşandı.
Zeynep Bastık’ın yaz konserleri hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|1
|3
|2. Kasımpasa
|1
|3
|3. Trabzonspor
|1
|3
|4. İstanbulspor
|1
|1
|5. Konyaspor
|1
|1
|6. Galatasaray
|1
|1
|7. Kayserispor
|1
|1
|8. A.Demirspor
|0
|0
|9. Alanyaspor
|0
|0
|10. Beşiktaş
|0
|0
|11. Karagümrük
|0
|0
|12. Fenerbahçe
|0
|0
|13. Gaziantep FK
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Ankaragücü
|1
|0
|19. Antalyaspor
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|1
|3
|2. Manisa FK
|1
|3
|3. Bodrumspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Altay
|0
|0
|6. Bandırmaspor
|0
|0
|7. Çorum Belediyespor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Sakaryaspor
|0
|0
|12. Şanlıurfaspor
|0
|0
|13. Tuzlaspor
|0
|0
|14. Ümraniye
|0
|0
|15. Giresunspor
|1
|1
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Keçiörengücü
|1
|0
|18. Boluspor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. Bournemouth
|1
|1
|8. West Ham United
|1
|1
|9. Brentford
|0
|0
|10. Chelsea
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Tottenham
|0
|0
|14. Wolves
|0
|0
|15. Nottingham Forest
|1
|0
|16. Everton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|1
|3
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Valencia
|1
|3
|4. Girona
|1
|1
|5. Las Palmas
|1
|1
|6. Mallorca
|1
|1
|7. Real Sociedad
|1
|1
|8. Atletico Madrid
|0
|0
|9. Barcelona
|0
|0
|10. Cadiz
|0
|0
|11. Celta Vigo
|0
|0
|12. Deportivo Alaves
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Granada
|0
|0
|15. Osasuna
|0
|0
|16. Real Betis
|0
|0
|17. Villarreal
|0
|0
|18. Sevilla
|1
|0
|19. Almeria
|1
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü