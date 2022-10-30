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Cengiz Kurtoğlu Rizelilerle buluştu
MAGAZİN 30.10.2022, 09:26
Rize Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Cengiz Kurtoğlu, konseri ile sona erdi.RİZE (İGFA) - Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanından kortej yürüyüşü ile başlayan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, akşam saatlerinde Sahil Oto Park alanında yöresel sanatçı İsmail Ceylan’ın sahne alması ile başladı.
Oğlu Aydın Kurtoğlu’nu da sürpriz sanatçı olarak sahneye alan Cengiz Kurtoğlu ise, 20 bine yakın seyirciyi muhteşem konseri ile coşturdu.
Cumhuriyetin 99. Yaşı Rize’de havai fişek gösterisi ile sona erdirildi.
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