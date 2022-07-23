Cemil Sandıkcı gümbür gümbür

Sahnedeki enerjisi ve sesiyle müzikseverlerin gönlünde taht kuran genç şarkıcı Cemil Sandıkcı, şarkılarını daha geniş kitlelerle paylaşmak istediğini dile getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Sahnelerin sevilen ismi Cemil Sandıkcı, sanatını daha geniş kitlelerle paylaşmak için kolları sıvamış durumda. Ailesinin istememesine rağmen müziğe devam ettiğinin altını çizen Sandıkcı, gençlerin hayallerinden asla vazgeçmemesi gerektiğini dile getirdi. Sesiyle gönüllerde taht kuran Sandıkcı, “Hayalinden vazgeçersen olmaz. 17 yıldır müzik ile uğraşmaktayım, müziğe ailemin bana desteği olmadan kaçamak başladım. Ben kendime hedef koymuştum; yaşadığım şehirde ismimi herkese duyuracak, çıktığım mekanları dolduracaktım. Nitekim başardım da. Müzik benim için hayatımın en güzel köşesinde diyebilirim. Müzik ve alkışlar olmazsa kendimi boşlukta hissediyorum. Sahnelerde genellikle samimiyetimle ve enerjimle biliniyorum sanırım. Kocaeli’de çıktığım mekanlarda insanlar beni dinlemeye geldiklerinde tarzımı onlara yansıtıp, 3-4 saat boyunca kendilerinin sadece bana odaklamalarını sağlıyorum ve tüm dertleri şarkılara döküyoruz. Hem eğleniyoruz hem hüzünleniyoruz hepsi bir arada oluyor” ifadelerini kullandı.

EKİP OLMANIN ÖNEMİ

Verilen desteklerin kendisi için çok önemli olduğunu kaydeden başarılı şarkıcı, “En büyük destekçim, yol arkadaşım Gürbey. Klarnetçi arkadaşım çok uzun yıllardır yanımda ve her zaman da birlikte olacağız, ne olursa olsun. Size güvenen bir yol arkadaşınızın olması işleri her zaman daha da kolaylaştırıyor bu sektörde. Ekip olmanın da önemini hücrelerinize kadar hissediyorsunuz” şeklinde konuştu.

YILMADAN YOLA DEVAM

Dinleyicilerinin kendisi için bir aile olduğunu söyleyen Sandıkcı, “Deli dolu sahnelerimde dinleyiciler bizlere ayak uydurunca tadından yenmiyor. Büyük sahnelerimizde de aynı şekilde olacağından en ufak şüphem yok. Birkaç sene sonra büyük bir konserde dinleyicilerimle buluşmayı hayal ediyorum her gece gözlerimi kapattığımda. Düşündüğüm tek hayalim ve bunu başaracağım. Bu yaşıma kadar nasıl yaptıysam öyle yapacağım, inanacağım, çalışacağım; modumu düşürmeye çalışan ne varsa, yoluma engel koyan kim olursa olsun yılmadan yola devam” dedi.