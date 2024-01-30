"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi durduruldu mu? Açıklama film şirketinden geldi

Türkiye genelinde gösterimde olan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin 'durdurulduğu' iddialarına film şirketinden açıklama geldi. Dünyaca ünlü değer Cem Karaca’nın hayatını beyazperdeden anlatan filmle ilgili "Filmimiz durdurulmadı, hala gösterimde" denildi.İSTANBUL (İGFA) - Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı filmin yapımcısı Fikri Harika Prodüksiyon Aytaç Medya'dan filmin son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.



Dava süreci kapsamında alınan tedbir kararının uygulanabilmesi için 2 Şubat Cuma gününe kadar, davayı açan kişi tarafından mahkemeye 3,5 milyon TL yatırılması gerektiğini belirten şirket, "26 Ocak'tan itibaren bu meblağın yatırılmamış olması sebebiyle "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmimiz, Türkiye genelinde seyircisiyle buluşmaya ve sinema salonlarında izlenmeye devam etmektedir. Seyircilerimizi, en yakınlarındaki sinemaya giderek Cem Karaca'nın mirasına sahip çıkmaya ve geçmişte olduğu gibi bugün de büyük ustamızı yalnız bırakmayıp sanatını desteklemeye davet ediyoruz. Bu mücadelede birlikte olalım ve Cem Karaca'nın hatırasını yaşatalım" çağrısında bulunuldu.