C.Duhan Kart’dan muhteşem şarkı muhteşem yorum

Dj C.Duhan Kart 'İnandın Mı Hiç Aşka' isimli şarkısını piyasaya sürdü.İSTANBUL (İGFA) - Sektörün ünlü isimlerinden Dj C.Duhan Kart sevdiğini söyleyerek hobi olarak bir kaç şiir albümü yapmıştı. Geçtiğimiz akşam ise “İnandın Mı Hiç Aşka” isimli eserini piyasaya sürdü. C.Duhan Kart sosyal medya hesabından sevenlerine “Şarkı söyle şarkı söyle diyordunuz sizler için söyledim yeni şarkımız yayında sizlere emanet” diyerek seslendi. Sözlerini ünlü astrolog söz yazarı Barış Özkırış İle ortak yazan C.Duhan Kart eserin beğeni toplayan klibini ise Yönetmen:Emrah Keçeciye emanet etti.

Senaryosunu Ümit Kayanın yazdığı klip “İlgi Medya” tarafından hayata geçirildi. Görüntü yönetmenliği Abdullah Püren tarafından yapıldı.

Yavuzhan Somuncu imzası taşıyan müzik ile birlikte kısa sürede binlerce izlenme topladı. C.Duhan Kartın kedisi Pisican'ın klipte boy gösterdiği ve yardımcı oyuncu olarak isimlendirildiği gözlerden kaçmadı.