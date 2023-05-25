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Caz müzisyeni 101 yaşında vefat etti
MAGAZİN 25.05.2023, 09:41
Caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında vefat etti. Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer sosyal medya hesabından duyurdu.İSTANBUL (İGFA)- Şarkıcı Bora Gencer, babası caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer'in vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Gencer yaptığı paylaşımda, "Babam Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi dünya iyisi insan adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içerisindeyiz, çok uğraştık çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi" ifadelerini kullandı.
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