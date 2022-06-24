Caroline Yılmaz yeni imajıyla büyüledi

Caroline Yılmaz, hem besteleriyle hem yeni imajıyla büyük beğeni topladı.İSTANBUL (İGFA) - Televizyon, Radyo yapımcısı ve iş insanı Caroline Yılmaz, sözü ve müziği kendisine ait olan 6 şarkılık albümünü yayınladı.

Pop ve R&B türündeki albümde 4 hareketli, 2 slow şarkı bulunuyor. Aranjör koltuğunda Suat Aydoğan'ın oturduğu albümün ilk klibi İster Gel İster Gelme'ye çekildi. Klip, Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde, Veli Kuzlu görüntü yönetmenliğinde ve yabancı dansçılar eşliğinde, 60 kişilik bir ekiple çekildi.

Caroline Yılmaz'ın kostümlerini ünlü modacı Seyit Ares tasarladı.

Kuruçeşme Pasha'da yapılan lansmana Mehmet Ali Erbil de sunumuyla renk katarken sanat dünyasından ünlü isimler de galada Caroline Yılmaz’ı yalnız bırakmadı.

Lansman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, "Caroline çok eski dostum. Onu ilk kez mayolu gördüm. Onu bu mutlu gününde yalnız bırakmadım. Özellikle İster Gel İster Gelme şarkısına bayıldım. Benim de hayatımda bu sözleri söylediğim zamanlar oldu. Gerçekten tüm şarkıları beğendim" dedi.