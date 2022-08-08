Caroline, 'Dönmem'e klip çekti

Caroline Yılmaz, yeni albümünün 2. klibini Dönmem isimli slow şarkısına çekti.İSTANBUL (İGFA) - Yönetmenliğini Ecem Gündoğdu'nun yaptığı klipte Caroline'nin senaryo gereği eski sevgilisine nispet olarak yaptığı dans show'da büyük beğeni topladı.

henüz klipsizken 1 ayda 50 bin dinlenme sayısını yakalayan Caroline Yılmaz'ın 'Dönmem' adlı şarkısı kliplendirildi.

Söz/müziği Caroline'e, düzenlemesi Suat Aydoğan'a ait olan şarkının klibinde, 6 Amerikalı kadın dansçı Caroline'e eşlik etti.

Klip çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caroline Yılmaz “Gurur, aşktan daha önemli. Dönmem deyip gitmek gerekir bazen. Şarkıda da söylediğim gibi, dönmemek, severek her gece ölmekten iyidir” dedi.