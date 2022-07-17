Caresse Bodrum’da Kenan Doğulu rüzgarı

Türk pop müziğinin popüler isimlerinden Kenan Doğulu, Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’da sevenlerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Türkiye’nin en sevilen müzisyenlerinden Kenan Doğulu’yu her yaz olduğu gibi bu yaz da misafir etti.

Ken on the Beach projesi ile Caresse Bodrum’un eşsiz Karaada manzaralı yaşam katının havuz terasında düzenlenen bu büyüleyici gece de Kenan Doğulu unutulmaz sahne şovları eşliğinde en sevilen şarkılarını söyledi.Caresse Bodrum ev sahipliğinde yapılan buluşmaya iş, sanat ve cemiyet hayatından Selçuk İnan, İzzet Antebi, Ergin Ataman, Buse Terim, Volkan Bahçekapılı gibi isimler de katıldı.

Yaz tatilinin en unutulmaz anlarının yaşandığı konserde, Kenan Doğulu, unutulmaz gün batımının ardından ayışığı ve yıldızların altında büyüleyici manzaraya karşı özlenen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Konserde sahneye konuk olan Elif Sanchez, Kurşun Adres Sormaz Ki şarkısının İspanyolca - Türkçe yeni düzenlemesi Vuelve'yi sanatçıyla birlikte seslendirdi. Bir diğer konuk sanatçı Cem Pilevneli ise "Kendimi Gecelere Veremem" şarkısını söyledi.

Caresse Bodrum’a özel bir klasik haline gelen “Yazmışsa Bozmak Olmaz” şarkısıyla başlayan Kenan Doğulu konserini, Caresse Bodrum’un misafirleri aynı zamanda kendi oda ve özel teraslarından da izleme ayrıcalığını yaşadılar.