Cansenem Kaplan Paris'te güzelliği ile büyülüyor!

Geçtiğimiz günlerde yılın en iyi çıkış yapan genç iş kadını ödülünü alan Cansenem Kaplan güzelliği ile büyülüyor.İSTANBUL (İGFA) - Fransa'da Paris'te çekildiği fotoğrafları büyük beğeni toplayan Cansenem Kaplan geçtiğimiz günlerde "Yılın en iyi çıkış yapan genç iş kadını " ödülünü aldı.

Güzelliğinden sürekli söz ettiren Cansenem Kaplan, bir anda Fransızların gözdesi oldu.İş için çok kez yurt dışına seyehat eden Cansenem Kaplan elegant tarzı ve güzelliğiyle gören herkesi kendine hayran bıraktı.