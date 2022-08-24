CanKan: "Biz döndük..."

Hafızamızda “Yar Yar ” , Yaranamadım” gibi efsaneleşmiş şarkılarıyla yer edinen en Efsane gruplardan birisi olan CanKan, Malik Ayhan ile eski günlerine geri döndü.İSTANBUL (İGFA)- Yeni şarkılarıyla sosyal medyada sevenlerinin paylaşım destekleriyle fırtınalar estiriyor. Fatih Abb ve Malik Ayhan ile Müzik tarihimizin en efsane gruplarından birisi olmayı başaran CanKan – CanKan Pink yeni şarkıları “Yana Yana” yı DMC&Yaşar Kekeva Plak etiketiyle sevenleriyle buluşturdu.

Sosyal medya hesaplarında sevenlerine yeni şarkılarını paylaşan efsane grup, “Biz döndük dünyada normala dönerse seviniriz :))” diyerek dünyaya mesajlarınıda verdiler.