Canan Yetim Uğur Arslan'ın elinden ödülünü aldı!

Başarılı Genç girişimci Canan Yetim, Adamedia ve Mood Awards ortaklığında Sakarya Del Lago'da düzenlenen ödül töreninde bir çok ünlü isim ile birlikte sahnede ödülünü aldı.Ödülünü alırken heyecanlı olduğu gözlenen Canan Yetim, törende gazetecilere yaptığı açıklamada "Her geçen gün daha sıkı çalıştığını yeni ödüllere göz kırptığını " belirtti.



Yoğun ünlü katılımı ile geçen muhteşem gecede ünlü şarkıcılar sahnede canlı performanslarını gelen misafirlere sergiledi. Sakarya'da düzenlenen en iyi organizasyonlar arasında gösterilen ödül gecesinde Selçuk Ural, Selahattin Taşdöğen, Ekin Akkaş, Güvenç Kurtar ve bir çok ünlü ismin sahnede ödül aldığı gecede ödülünü alan Canan Yetim heyecanlı anlar yaşadı.