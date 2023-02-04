Canan Ergüder ekranlara dönüyor

Hakan Bonomo’nun özgün senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi için geri sayım başladı.İSTANBUL (İGFA) - 14 Şubat’ta ekranlarda seyirci ile buluşacak dizi tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla çok konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Canan Ergüder bu zamana kadar canlandırmadığı bir karaktere hayat verecek. Aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak ‘Aile’ dizisinde başarılı oyuncu annesi Hülya Soykan’ın (Nur Sürer) baskısını hayatının her döneminde üzerinde hisseden ve bu yüzden istemediği bir evlilik yapmış, iki çocuk annesi Leyla Soykan Sayıcı’yı canlandıracak.

Canan Ergüder dışında Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Nur Sürer, Levent Ülgen ve Emel Göksu eşlik edecek.