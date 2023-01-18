Çağlar Ökten'in klip setine sürpriz ziyaret

Çağlar Ökten, Deniz Seki'ye ait olan 'Zor mu' isimli şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezunu olan Çağlar Ökten'in, yeni şarkısı sözü ve müziği Deniz Seki’ye düzenlemesi Alper Atakan imzası taşıyor. Sezen Aksu imzalı şarkısı “Sen Ciddisin” ile dikkatleri çeken ve birçok mekan da sahne almaya başlayan Çağlar Ökten yeni şarkısı “Zor Mu?” ya Erkan Nas‘ın yönetmenliğinde klip çekti.

GÜLBEN ERGEN’DEN SET ZİYARETİ…

Klip çekimi sırasında stüdyoda eşini yalnız bırakmayan Seda Sayan‘a yakın arkadaşı Gülben Ergen sürpriz yaparak Çağlar Ökten’e destek verdi. Beraber çektikleri fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan üçlünün fotoğrafları çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Deniz Seki’nin yıllar önce kendi yazıp bestelediği ve yorumladığı şarkısını “Zor Mu? Çağlar Ökten yorumu ile son yılların en popüler sosyal medya uygulaması TikTok kullanıcılarının en çok paylaştığı şarkılar arasına girdi.

https://youtu.be/NKFnE5zRtys