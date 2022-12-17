Çağla Şıkel reklam yüzü oldu

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, bir çay markasının reklam yüzü oldu.İSTANBUL (İGFA) - Çay markasının yüzü olan Çağla Şıkel, dansı ve enerjisiyle dikkat çekiyor.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, çay severleri güne keyifle başlamaya çağırıyor. Güne, müzik ve dans eşliğinde oldukça keyifli başlayan Çağla Şıkel’in oynadığı reklam filminin yönetmenliğini Aksel Özcan, yapımını ise Atlantik Film üstlendi.