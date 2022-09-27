Çağla Şıkel'in partneri robotlar oldu... Dans eden robotlara fuar ilgisi

ABD’de başlayan robot danslarının Türkiye’deki ilk örneğini fuara taşıyan Tezmaksan, makine sektörünün bölgedeki en büyük buluşması MAKTEK Avrasya Fuarı’nda yoğun ilgi ile karşılaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye talaşlı imalat sanayisinin lider firması Tezmaksan, 26 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında makine sektörünün bölgedeki en büyük buluşması MAKTEK Avrasya Fuarı’nda yerini aldı.

Tezmaksan, Avrasya bölgesinin en önemli tedarikçilerini ve üreticilerini 7. kez bir araya getirecek fuarın ilk gününde yeni nesil teknolojik çözümlerinin yanı sıra katılımcılara farklı bir deneyim yaşattı. Dans Fabrika ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında sekronize programlanan 4 robot, ekip üyeleri ve Çağla Şıkel’in yarattığı koreografi kapsamında dans ederek Türkiye’de bir ilke imza attı.

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, sektörün gelişimi ve fikir alışverişleri için önemli bir yerde konumlanan MAKTEK Avrasya’da 6 gün boyunca firmalarla bir araya gelip ilişkilerimizi geliştireceklerini söyled. 17 ülkeye ihracatını gerçekleştirip yılın sonuna dek 30 ülkeye daha ihracatını yapmayı planladıklarını kaydeden Aydoğdu, "Cubebox sistemimiz. Ayrıca 5G teknolojisi entegre edilmiş sistemlerimiz de fuardaki standımızda yer aldı. Şu an dünyadaki bilinmezlik nedeniyle pek çok sektör zor bir süreç geçiriyor. Önümüz kış ve enerji krizi nedeniyle Avrupa’da üretimin sekteye uğradığı şu süreçte sektör olarak elimizdeki en güçlü koz üretim ve ihracat. Bu ikisini başaramadığımız takdirde dünyanın dev firmalarıyla başa baş mücadele etme şansını da kaybetmiş olacağız. O yüzden bu fuarda Tezmaksan olarak yeni pazar yerleri için temas kurmak adına stratejimizi bu doğrultuda geliştirdik” dedi.

ÇAĞLA ŞIKEL’İN DANS PARTNERİ BU KEZ ROBOTLAR OLDU

Bu arada fuarda Dans Fabrika dansçıları ile birlikte hazırladığı koreografi doğrultusunda Tezmaksan robotları ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek dans ettiği için heyecanını dile getiren Çağla Şıkel, “İnsanların robot dansı yapmaya başladığı günlerden robotların dans etmeye başladığı bir çağın içindeyiz artık. Robotlarla dans etmem için teklif geldiğinde ise ilk anda kabul ettim çünkü böyle bir ilkin içinde yer almak sanıyorum ki herkesin isteyeceği bir şey. Bu noktada çalışmalarını ilgiyle takip ettiğim Dans Fabrika dansçılarının da yer alması ve birlikte hazırladığımız koreografi, ortaya görsel açıdan güzel bir şov çıkardı ve Türkiye’de bir ilk oldu. Dileriz başka fuarlarda da benzer etkinliklerin sayısı çoğalır" diye konuştu.